La Fondazione La Fenice annulla tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi

La nota del prestigioso teatro veneziano arriva dopo un'intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Naciòn, in cui aveva detto che "questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio", spiegando che "anche Diego Matheuz la diresse a soli 26 anni, per quanto era un protetto di Abbado. Io non ho padrini, questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti". E poi ha continuato: "Non provengo da una famiglia di musicisti, sono una donna, ho 36 anni, sono la prima donna direttrice del Teatro La Fenice, e voglio portare un cambiamento. Questo è il punto principale. Hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile rimanere ancorati alle vecchie abitudini. Ma è così che muore un teatro". Affermazioni dalla quale già ieri aveva preso le distanze il sovrintendente Nicola Colabianchi, affermando di non condividerla e sottolineando "l'ottima qualità" dell'orchestra.