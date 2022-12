Beatrice Quinta si mette Dargen D'Amico sulla pelle: ecco dove lo ha tatuato

D'altro canto Beatrice Quinta lo ha detto chiaramente in uno degli ultimi tweet: "Ragazzi sono una adrenaline junkie non mi dovete sfidare a fare cose pazze perché poi le faccio e finisco nei casini". Bisogna ora capire quanto intendono ancora sfidarla i suoi fan e quando vuole spingersi in avanti lei, di sicuro in poche settimane la cantante ha trovato i modi per mettersi al centro dell'attenzione.

Solo pochi giorni fa aveva postato il suo video in cui passeggiava nuda sulla banchina di una fermata della metro tre milanese (anche se poi in un tweet ha specificato che nuda non lo era, cosa che era anche ipotizzabile perché la censura sulle parti "a rischio" poteva anche nascondere un intimo color carne). Adesso è arrivato il tatuaggio: un Dargen D'Amico è per sempre, verrebbe da dire. Per il resto tutta la filosofia di Beatrice è nei suoi tweet, un po' pensati per provocare un po' per affermare se stessa. Da "Faccio il cazzo che mi pare" a "meglio stare sul cazzo che essere insipidi" fino ad alcune dichiarazioni rilasciate a "Cosmopolitan" come "Ragazzi io ne ho di cose da dire e se me lo consentite vorrei farlo con le tette al vento", specificando in un tweet che il "se me lo consentite" era retorico perché tanto lei lo fa lo stesso.