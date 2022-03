Lo sguardo di Dargen D'Amico sulle cose: "Noi siamo una tragedia che fa ridere"

Il fil rouge che lega i brani di cui il progetto si compone è, infatti, proprio il suo stesso artefice: è Dargen il fulcro della narrazione, è esclusivamente il suo il modo di vedere il mondo e la realtà, di raccontare i sentimenti, le inquietudini e gli sprazzi di gioia che si alternano nella vita di tutti i giorni a ritmo regolare e cadenzato. Ciascuna traccia, benché connessa a tutte le altre, rappresenta una storia a sé, un capitolo definito con cui l’artista scrive parte della propria storia personale cercando di attuare una sorta di autoanalisi, alla ricerca – forse – di una sorta di catarsi, di redenzione, di pace con sé stesso.

"Nei sogni nessuno è monogamo" è il decimo album in studio e rappresenta in pieno l’estro musicale e artistico di Dargen D’Amico. Il suo talento nell’unire le sonorità e le influenze più diversificate, pescando a piene mani dal cantautorato italiano tradizionale e portando avanti allo stesso tempo un’instancabile ricerca che passa attraverso la musica classica, l’elettronica e il pop. Firma inconfondibile dell’artista sono soprattutto i testi, che confermano ancora una volta quanto sia una mente creativa, un outsider che gioca con parole e figure retoriche in modo sagace e folgorante, dando vita a immagini nitide ed eloquenti.

Intanto "Dove si balla" è già certificato Disco d’Oro, attualmente conta oltre 25 milioni di stream totali sulle piattaforme digitali, stabile nella top5 di Spotify Italia, #5 nella classifica FIMI dei singoli più venduti ed è alla posizione #4 della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. È un pezzo che invita a ballare sempre, soprattutto nel periodo in cui è difficile poterlo fare, una canzone che parla "della necessità di movimento dell'essere umano, in tutti i sensi", e che riesce con leggerezza e ironia a toccare diversi temi, dalle migrazioni ai rapporti umani.

Presenterà dal vivo il disco esibendosi live mercoledì 27 aprile presso la Casa della Musica di Napoli, giovedì 28 aprile all’Orion Club di Roma, domenica 08 maggio all’Alcatraz Club di Milano e venerdì 13 maggio all’Estragon Club di Bologna. Quattro appuntamenti che saranno un piccolo assaggio del tour che Dargen D’Amico intraprenderà questa estate.

