Beatles a Milano sessant'anni fa: le dieci cose che (forse) non sapete sul primo concerto italiano dei Fab Four

I Beatles salirono sul palco in giacca, cravatta e con John Lennon che sfoggiava un cappello da marinaretto. In scaletta dodici brani tra cui "Twist and Shout", "Ticket to Ride", "Can't Buy Me Love" e "Long Tall Sally". Durata: 40 minuti secchi, come da contratto con l’impresario Leo Wachter.