Barbra Streisand regala azioni della Disney alla figlia di George Floyd

Dopo che Kanye West ha istituito un fondo che coprirà interamente le sue tasse di studi, Gianna Floyd, figlia di George Floyd, ha ricevuto uno speciale regalo da Barbra Streisand: ora è azionista della Disney. In una foto pubblicata su Instagram la bambina di 6 anni ha ringraziato la leggenda di Hollywood per un pacchetto che includeva il suo nuovo portafoglio azionario e due album della cantante, "My Name is Barbra" (1965) e "Color Me Barbra" (1966).