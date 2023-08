Ryan Gosling, 42 anni, che nel film diretto da Greta Gerwig interpreta Ken, entra infatti per la prima volta nella Billboard 100, la classifica americana dei singoli, con “I’m Just Ken” e diventa un'icona del pop oltre che del cinema. L'esilarante ballata dell'attore ha raggiunto nella settimana la posizione numero 87. Gosling, che ha una band tutta sua, i Dead Man’s Bones, non aveva mai raggiunto un risultato come questo.

Con "I'm Just Ken" Gosling si unisce, tra gli altri, a Dua Lipa, che interpreta anche una parte nel film, Sam Smith, Nicki Minaj e Billie Eilish, autori degli altri brani della colonna sonora del film, che questa settimana ha debuttato al numero 2 nella classifica degli album di Billboard 200.

La canzone non è l'unica che Gosling canta in "Barbie". L'attore suona infatti alla chitarra per la bella bambola, durante un momento esilarante del film insieme ad altri Ken, come Simu Liu e Kingsley Ben-Adir, la cover dei Matchbox Twenty del 1997 "Push".

"I'm Just Ken" è stata scritta e prodotta da Mark Ronson (produttore esecutivo dell'album), il quale a Vanity Fair il mese scorso ha dichiarato di essere subito entrato in sintonia con Ken: "Ti innamori davvero di questo personaggio 'sfortunato' ma al tempo stesso simpatetico".

La difficoltà di individuare un Ken nel mare di Barbie nel negozio di giocattoli ("a nessuno frega niente dell'acquisto di una bambola Ken"), è ciò che ha ispirato il vincitore del Grammy a scrivere la ballata "I'm Just Ken", che è il grido di Ken appunto, che chiede visibilità e implora Barbie di guardarlo, lamentandosi che nel mondo reale sarebbe un dieci, ovvero qualcuno al di sopra della media.

Il produttore esecutivo di "Barbie: The Album" ha detto a Vanity Fair che la strofa del brano, "I'm just Ken / Anywhere else I'd be a 10", gli è venuto in mente "all'istante".

"Sembrava divertente", ha detto Ronson. “Sembrava un po' emo, tipo, 'Questo povero ragazzo. È così sexy, ma non riesce a capire l'ora del giorno.' "

Dopo che Gosling ha ascoltato per la prima volta la demo di "I'm Just Ken", ne è rimasto subito folgorato e non solo ha accettato di cantare la traccia, ma ha anche chiesto di eseguirla nel film.

Ronson era preoccupato per come Greta Gerwig avrebbe reagito alla canzone, spiegando che non voleva che lei pensasse lui stesse "cercando di puntare sul divertente", ma che era d'accordo con Gosling. In realtà la Gerwig ha subito apprezzato la ballata al punto da riscrivere una scena fondamentale per assicurarsi che Gosling potesse inserirla nel film.

Dopo aver registrato la voce, Ronson ha detto di aver capito che Gosling (il cui curriculum musicale include la sua performance "La La Land nominata all'Oscar", un album con il suo duo rock Dead Man's Bones e un periodo come Mouseketeer) era una vera e propra "potenza vocale".





'Barbie' esce anche negli Emirati Arabi Gli Emirati Arabi Uniti hanno approvato l'uscita del film 'Barbie' dopo un ritardo di oltre un mese per possibili problemi di contenuto. I funzionari degli Emirati Arabi Uniti non hanno spiegato il ritardo dello screening, che si e' verificato anche in altre nazioni arabe. "Il Consiglio dei media degli Emirati Arabi Uniti ha concesso al film Barbie l'approvazione per essere proiettato nei cinema con licenza degli Emirati Arabi Uniti dopo aver completato le procedure necessarie in linea con gli standard dei contenuti multimediali e la classificazione per eta' degli Emirati Arabi Uniti", ha annunciato il consiglio ieri. L'inclusione nel film di un'attrice transgender come Barbie e altri messaggi sulle questioni Lgbtq+ potrebbero essere un problema nei paesi arabi con maggioranze musulmane che considerano l'omosessualita' e l'identita' transgender contrarie alle credenze religiose islamiche.

Il film sulla bambola di fama mondiale, interpretato da Margot Robbie nel ruolo principale e Ryan Gosling nei panni di Ken, presenta anche molti altri attori come Barbies e Kens, tra cui Hari Nef, un'attrice transgender di Filadelfia, che interpreta una delle Barbie. La Warner Bros. Entertainment Inc. ha rifiutato una richiesta di commento. Majid Al Futtaim, il distributore dei film della Warner Bros. in Medio Oriente, non è ancora stato contattato per un commento. Nel giugno dello scorso anno, gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi arabi hanno inizialmente ritardato e poi vietato l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, apparentemente per l'inclusione di un riferimento transgender e il rifiuto dello studio di censurarlo.