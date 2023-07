Il brano "What Was I Made For?" è stato scritto assieme al fratello Finneas, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Intimista e delicata la canzone è presente all'interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

“Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for”, canta Billie in "What Was I Made For?", che segna un ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.



Lanciando il video e la canzone sui social Billie ha raccontato come è nata l'idea di comporre "What Was I Made For?": "A gennaio Greta ha mostrato a me e Finneas alcune scene incompiute del film; non avevamo alcuna idea di cosa aspettarci... ne siamo rimasti così profondamente commossi.. che il giorno dopo stavamo scrivendo e continuavamo a parlarne tanto che siamo finiti per scrivere quasi l'intera canzone quella notte. Ad essere sinceri con voi è successo in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, e ne sono grata".

In accompagnamento alla traccia arriva anche un videoclip diretto dalla stessa Billie, che, sempre sui social, ne parla così: "Questo video mi fa piangere... significa tanto per me e spero che significhi altrettanto per te. Non ho molto da dire a parte questo, penso che parlerà da sé. Buon divertimento".

Nella clip la cantante, in versione bionda adolescente e vestita in stile anni ’50, siede ad un tavolino ed è intenta ad estrarre da una cassetta e a sistemare i vestiti e gli accessori delle sue Barbie, con molta attenzione e cura, fino all’arrivo di una inaspettata pioggia e di un forte vento che la obbligano a rimettere tutto in maniera disordinata nella scatola.



"What Was I Made For?" rappresenta una nuova collaborazione di Billie con il mondo del cinema, dopo il Premio Oscar per la miglior canzone originale vinto con la pellicola "007 - No Time To Die". La colonna sonora del film Barbie, "The Album", che include anche il brano di Billie, sarà disponibile dal 21 luglio con la produzione esecutiva di Mark Ronson, vincitore del Premio Oscar, Golden Globe e di 7 Grammy Awards, e da Greta Gerwig, regista, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del film Barbie.



Billie Eilish Con l’uscita del suo secondo album “Happier than ever", che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi del mondo, la ventenne nativa di Los Angeles si conferma una delle più grandi star del 21° secolo. Dall’uscita del suo singolo di debutto “ocean eyes” nel 2015, Eilish continua a superarsi con un sound che sfida i generi. Il primo disco “When we all fall aspleep", Where do we go?” ha debuttato direttamente al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 Paesi del mondo nel 2019 ed è stato l’album più ascoltato in streaming di quell’anno. Entrambi gli album sono stati acclamati dalla critica in tutto il mondo e sono stati scritti, prodotti e registrati interamente da Billie Eilish e dal fratello FIinneas. Billie Eilish è entrata nella storia come la più giovane artista a ricevere candidature e vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei Grammy, ottenendo un premio come Miglior Artista Esordiente, Album dell’Anno, Disco dell’Anno, Canzone dell’Anno e Miglior Album Vocale Pop. È anche la più giovane artista ad aver scritto e registrato una canzone ufficiale per un film della saga di James Bond, “No Time To Die”, che ha vinto l’Oscar come Miglior Canzone. Billie Eilish ha anche terminato un tour mondiale negli stadi che ha registrato il tutto esaurito.