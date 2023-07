Manca sempre meno all'uscita di uno dei film più attesi dell'anno: "Barbie" di Greta Gerwig.

Il film con Margot Robbie nelle vesti dell’iconica bambola e Ryan Gosling nel ruolo di Ken arriverà in Italia dal 20 luglio. In altre parti del mondo il giorno dopo. Come sarebbe dovuto avvenire in Vietnam, dove però la pellicola è stata proibita dalle autorità di Hanoi per ragioni geopolitiche. Questo perché contiene una scena che mostra una mappa controversa con raffigurata la “linea dei nove tratti”: la rappresentazione di alcuni territori nel Mar Cinese Meridionale che la Cina reclama come suoi mentre il Vietnam si oppone, accusandola di violare la sua sovranità.