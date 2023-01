"Avatar 2" ancora in vetta: vola verso il miliardo e mezzo di dollari

Che la partenza di "Avatar - La via dell'acqua" fosse promettente lo si è capito quando sono arrivati gli incassi dei primi weekend in sala: oltre un miliardo di dollari in 14 giorni. Il sequel di James Cameron si è imposto inoltre come il film che più rapidamente ha superato l'ambito traguardo del miliardo al box office nel 2022.

I miliardari al cinema

Nell'era pre-Covid nove film avevano guadagnato tanto e solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per un miliardo nelle prime due settimane nelle sale. A guidare la classifica dei film più redditizi è "Avatar", che vanta il titolo di maggior incasso di tutti i tempi a livello globale con 2,92 miliardi di dollari di biglietti venduti. Il record potrebbe però venire presto superato dal suo sequel, che sta volando verso il miliardo e mezzo di vendite di biglietti in tutto il mondo.

Sale in ripresa

Quella che arriva da "Avatar 2" è decisamente una bella boccata di ossigeno per il cinema che, dopo le lunghe chiusure a causa del Covid, ha stentato a riprendersi con sale spesso lasciate vuoti e incassi imparagonabili al periodo pre-pandemia. Basti pensare che solo altri due film usciti nel 2022 avevano superato il target del miliardo in biglietti venduti: "Top Gun: Maverick", che però ci ha messo 31 giorni, e "Jurassic World Dominion" che ha centrato l'obiettivo in quattro mesi.

Il podio della stagione natalizia

"Avatar 2" è indubbiamente il protagonista dei film di Natale, ma è in buona compagnia. In sala il secondo posto al botteghino è de "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio". Il family movie della Universal guadagna 16,3 milioni di dollari (per un totale sul mercato domestico di 60,7 milioni). Terza piazza per "Black Panther - Wakanda Forever", con 4,8 milioni di dollari (438 milioni in totale, per un incasso globale che dovrebbe portare il titolo Marvel a quasi 820 milioni).