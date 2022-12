"Avatar - La via dell'acqua" segna il miglior weekend del 2022, 10 milioni di euro in 5 giorni

Gli altri film sul podio - Secondo "Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio" che incassa 436 mila per un totale di 2 milioni 486 mila. Sul podio anche la commedia "Vicini di Casa", con Claudio Bisio e Vittoria Puccini, che mette via altri 156 mila euro per un totale di 1 milione 496 mila in 20 giorni. In quarta posizione l'anteprima di "The Fabelmans" che ha guadagnato 88 mila euro ma con un solo spettacolo di sabato e domenica.

Il sequel di Avatar - "Avatar - La via dell'acqua" è il primo attesissimo sequel di Avatar (2009), il più grande successo cinematografico di sempre. Il film è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo e inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. "Avatar 2" è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Le parole di Cameron - "E' importante per un sequel onorare ciò che il pubblico ha amato dell'esperienza la prima volta - ha spiegato James Cameron - ma bisogna anche fargli perdere l'equilibrio, proponendo ciò che non si aspetta e qui ci sono molte sorprese nella storia".