Asia Argento tutta nuda per festeggiare il fidanzato Michele Martignoni

"Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, ‘The belt came to Rome and it will stay here’”, ha scritto l'attrice.

Asia l'ha posizionata nei punti giusti, per coprire le parti intime ma lasciare abbastanza pelle in vista per far volare l'immaginazione dei follower. A marcarla stretta c'è però il giovane compagno Michele Martignoni, che si gode il titolo di campione del mondo e il momento magico con Asia. La passione tra i due è alle stelle, come testimoniano i video e le foto pubblicati sui rispettivi profili social.

Da ottobre Michele Martignoni, Soprannominato "The italian thunder", (Il tuono italiano) è campione del mondo di MMA, dopo aver battuto in finale l'inglese Dominique Wooding detto “Black Panther”. Martignoni è anche il detentore del record della vittoria più veloce nella storia della disciplina (solo sette secondi con un calcio volante) che gli è valsa il soprannome.

Il nuovo fidanzato è stato un raggio di sole per Asia Argento, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare prove durissime: dal MeToo al suicidio dell'ex compagno Anthony Bourdain (e il tentativo di incolparla per il gesto estremo), la morte della madre e i problemi di alcol e droga. Per l'attrice e regista il periodo buio che ha attraversato sembra davvero essere giunto al termine. A giugno ha festeggiato il suo primo anno di sobrietà e in uno sfogo social ha raccontato senza filtri la sua dipendenza da droghe e alcool.

Negli ultimi cinque anni, ha rivelato lei, aveva toccato il fondo: complici il suicidio del suo compagno Anthony Bourdain, le ritorsioni subite a seguito della denuncia delle molestie da parte di Harvey Weinstein, e le accuse di comportamenti inappropriati che le ha rivolto Jimmy Bennet. Dopo la morte della madre Daria Nicolodi si è avvicinata a buddhismo ed è iniziata la rinascita.

Negli ultimi mesi, poi, in una biografia non autorizzata dello chef sono stati pubblicati alcuni messaggi che lei e Bourdain si scambiarono la sera prima del suicidio. Lo chef le avrebbe confessato di essere rimasto ferito nell'aver visto le foto di lei con un altro uomo, nello stesso hotel romano in cui andava con lui.

"Eravamo una coppia aperta", aveva spiegato l'attrice a 'Domenica In'. "Quelli che hanno reso pubblici i messaggi sono avvoltoi, e sono tanti intorno a una persona famosa. Chi li ha venduti se la vedrà con il suo karma. La vita è meravigliosa, sono grata alla vita, pur con i dolori e gli ostacoli, tramutare il veleno in cura e sapersi ogni volta rialzare, ecco cosa ho imparato. E anche che è vero che domani è veramente un altro giorno, ecco questo avrei voluto dire ad Anthony".

"Vogliono darmi la colpa del suicidio: si toglie la vita perché l'ho tradito? Era un uomo grande e fragile, che stava molto male, era depresso. Sua figlia, io, i miei figli abbiamo sofferto, bisogna trasformare questo veleno, io lo sto trasformando nella mia cura. Ma è un pozzo senza fine. Ora basta piangere, abbiamo pianto abbastanza", aveva concluso Asia.