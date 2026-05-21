La Polizia è intervenuta alle tre di notte, arrestando Tkachuk e altri ragazzi italiani di 24, 22 e 18 anni. Nel caso dell'attore è scattata anche una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 25enne, infatti, ha rivolto insulti pesantissimi e minacce agli agenti intervenuti in seguito alla segnalazione al numero di emergenza 112. Al termine del raid, le quattro automobili prese di mira dal gruppetto di cui faceva parte Tkachuk presentavano vistose ammaccature sulla carrozzeria, oltre a specchietti retrovisori esterni divelti dopo essere stati colpiti con calci e pugni.