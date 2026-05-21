L'attore italo-ucraino Artem Tkachuk, 25 anni, è stato arrestato insieme ad altre tre persone dagli agenti della Polizia di Stato a Rho, nell'hinterland di Milano, con l'accusa di aver danneggiato quattro vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada. Ad avvertire le forze dell'ordine è stata una donna che è stata svegliata in piena notte dai forti rumori uditi anche da altri residenti in via Molino Prepositurale. L'arresto è stato convalidato senza misure cautelari.
La denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale
La Polizia è intervenuta alle tre di notte, arrestando Tkachuk e altri ragazzi italiani di 24, 22 e 18 anni. Nel caso dell'attore è scattata anche una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 25enne, infatti, ha rivolto insulti pesantissimi e minacce agli agenti intervenuti in seguito alla segnalazione al numero di emergenza 112. Al termine del raid, le quattro automobili prese di mira dal gruppetto di cui faceva parte Tkachuk presentavano vistose ammaccature sulla carrozzeria, oltre a specchietti retrovisori esterni divelti dopo essere stati colpiti con calci e pugni.
I danni alle vetture
La violenza del gruppo avrebbe causato danni significativi ad almeno quattro vetture. Tra i mezzi coinvolti figura una Peugeot, che avrebbe subito la rottura del paraurti anteriore e dello specchietto retrovisore. Una Dacia sarebbe stata invece colpita in più punti della carrozzeria, riportando forti ammaccature e la distruzione dello specchietto. Danni anche per una Renault, rimasta con la portiera e lo specchietto danneggiati, mentre una Fiat 500 avrebbe riportato ammaccature evidenti e il retrovisore completamente divelto.
La giudice per la direttissima ha deciso di convalidare l'arresto, senza però disporre delle misure cautelari.
Chi è Artem Tkachuk
Artem Tkachuk, conosciuto anche semplicemente come Artem o Ar Tem, è un attore italo-ucraino nato nel 2000. I primi anni della sua vita li ha trascorsi a Uman', in Ucraina, prima del trasferimento in Italia con la famiglia, stabilendosi ad Afragola, nel rione Salicelle.
Il suo ingresso nel mondo del cinema è avvenuto in modo quasi casuale: a 17 anni ha incontrato un regista in un bar, episodio che lo ha portato all'attenzione di Claudio Giovannesi. Da lì ha debuttato nel 2019 nel film "La paranza dei bambini", scritto da Roberto Saviano. La sua popolarità è cresciuta dal 2020 in poi grazie alla serie "Mare Fuori", dove interpreta il personaggio di Pino "o' pazzo". In seguito ha recitato anche in altre produzioni, tra cui "Nostalgia" con Pierfrancesco Favino.
La sua vita è stata segnata anche da episodi difficili. Nel 2019 è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo numeroso, durante la quale è stato accoltellato e ha rischiato la vita.
Nel settembre 2025 è stato coinvolto in un episodio giudiziario dopo un intervento sanitario a Napoli: trasportato in ambulanza al Vecchio Pellegrini per un forte stato di agitazione e iperventilazione, avrebbe danneggiato un ventilatore polmonare e una porta del pronto soccorso, reagendo anche contro il personale medico nel tentativo di allontanarsi. Per questi fatti è stato denunciato per resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, oltre a essere sottoposto a un TSO durato 13 giorni.
Più recentemente, l'8 febbraio 2026 è stato denunciato a Roma per una rissa avvenuta davanti a un hotel nel quartiere Torre Maura, al termine di una serata in discoteca.