Arriva in streaming l'israeliano "Asia" con Shira Haas, rivelazione di "Unorthodox"

Abbiamo conosciuto il giovane talento di Shira Haas con la serie televisiva "Unorthodox". Ora la giovane attrice è protagonista di "Asia", l'opera prima della regista Ruthy Pribar, che dopo aver vinto tre premi al Tribeca Film Festival, è stata scelta per rappresentare Israele nella corsa all'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Si può vedere ora in esclusiva sulla piattaforma Miocinema. Intenso e dal tocco delicato, il film mette in scena un legame madre-figlia: un'unione sempre distante, che cresce e diventa tanto forte da diventare quasi simbiotico in una circostanza drammatica. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.