Sale e streaming si uniscono: nasce la piattaforma MioCinema

Sale cinematografiche e piattaforme digitali sono in "guerra" da tempo. In periodo di crisi, contro l'emergenza economica, seppelliscono l'ascia e fanno alleanza creando una novità e nuovo modello di distribuzione, MioCinema . Attivo dal 18 maggio, è la prima piattaforma digitale che mette in comunicazione gli appassionati del cinema di qualità, la sala cinematografica e l'universo digitale. Non solo la visione nella sala virtuale insieme al pubblico, ma anche promozioni, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive, interviste. L’idea è di collegare la visione a una sala di riferimento: indicando il proprio cap, lo spettatore potrà scegliere tra le sale e il 40% dell’importo andrà all’esercente.

Gli spettatori potranno così accedere a una piattaforma di riferimento legata alle sale che fequentano, e quindi un ecosistema a loro affine, avendo la possibilità di vedere film provenienti dai festival, vincitori di premi e apprezzati dalla critica. Primo film a disposizione dal 18 maggio è il premiatissimo (4 Cesar, Premio della Giuria a Cannes) "Les Miserables" di Ladj Ly.

Per i film già usciti in sala, Miocinema rispetterà la finestra di legge dei 105 giorni, ma sarà possibile trovare anche film d'autore passati ai festival che non hanno trovato distribuzione nel nostro territorio. La piattaforma ha già annunciato che saranno aggiunti quindici titoli che hanno vinto la Palma d’oro negli anni scorsi, e successivamente, con cadenza quindicinale, "Dopo il matrimonio" con Michelle Williams e Julianne Moore, "Il meglio deve venire" di Alexandre de La Patellière e "Matthias & Maxime" di Xavier Dolan.

"Vogliamo offrire al nostro pubblico la possibilità di vedere i grandi film che sarebbero andati in sala, attraverso una piattaforma digitale. Uno strumento che serva anche a tenere informato il pubblico sui film che usciranno quando le sale riapriranno", hanno spiegato i promotori di questa iniziativa Andrea Occhipinti della Lucky Red, Antonio Medici di Circuito Cinema e Gianluca Guzzo di MyMovies. "L'originalità della piattaforma risiede nel potenziare il rapporto tra singolo cinema e pubblico di riferimento nel proprio territorio, creando una dinamica costante e complementare tra offerta in sala e offerta domestica, sia in termini editoriali che promozionali (sconti, benefit, abbonamenti.) con la finalità di far crescere il pubblico in sala".



