Il ritorno di Xavier Dolan: "Matthias e Maxime" arriva direttamente in streaming

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, "Matthias & Maxime" torna ai temi più cari al regista enfant prodige Xavier Dolan : la ricerca della propria identità sessuale, il rapporto tra diverse generazioni e quello con la propria madre. Il film in Italia arriva direttamente in streaming il 27 giugno sulla piattaforma Miocinema . Due amici d'infanzia si scambiano per esigenza dia copione un bacio durante le riprese di un cortometraggio amatoriale. Questo gesto darà il via per entrambi a una serie di domande difficili da affrontare. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

"Matthias e Maxime" è una storia d’amore e d’amicizia e come sostiene Dolan: "Nessuno va al cinema e dice di aver visto una bella storia d’amore etero. Ma soltanto una storia d’amore, per questo non credo esistano i film gay. Questo non è un film gay, è un film sulla vita".



Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas) e Maxime (Xavier Dolan) sono cresciuti insieme e si trovano a casa di amici in comune quando, persa una scommessa, sono costretti a prendere parte al cortometraggio amatoriale di un’amica. Il progetto richiede che i due si scambino un bacio, ma dopo quel semplice gesto, niente sarà più come prima. Il bacio, infatti, farà nascere in entrambi seri dubbi sul proprio orientamento sessuale e muterà per sempre sia le loro vite che il rapporto con gli amici.

Classe 1989, ha diretto (e a volte interpretato) 8 film in 11 anni, conquistando premi, critica e pubblico. Dopo la parentesi americana (e il flop) de "La mia vita con John F. Donovan", Xavier Dolan riparte da zero e torna a girare nel suo Quebec. E' un ritorno a casa in tutti i sensi, un film post-adolescenziale, intimo, genuino e leggero, un coming of age classico, con la scoperta della propria sessualità come perno attorno al quale far ruotare i personaggi.

Il film segna anche il suo ritorno davanti alla macchina da presa (non recitava in un suo film da "Tom à la ferme" del 2013). "Giovani adulti di origini diverse, di status diverso arrivano a una certa età, in questo particolare momento di cambiamento e di dibattito e si chiedono, proprio come me, quale sia il loro posto", ha rivelato Dolan che si è ritagliato il ruolo di Maxime, dei due, il personaggio più problematico e meno maturo. Nel ruolo della madre ritroviamo invece Anne Dorval, attrice feticcio del regista già in "J’ai tué ma mère", "Les amours imaginaires", "Laurence Anyways" e "Mommy".