Arriva il primo inedito in italiano di Tish, la cantante che ha conquistato "Amici"

Si intitola "Rido male" il nuovo brano di Tish, nome d’arte di Tijana Boric, ex concorrente di "Amici" e talentuosa cantante di origini serbe. Si tratta del primo inedito in italiano della giovane artista. Un brano irriverente e giocoso, che arriva a due anni dalla partecipazione al talent e nel quale la musicista si presenta in una nuova versione: "C'è un filo rosso che collega la Tish di Amici a quella di adesso, durante il talent non conoscevo nessuna canzone in italiano né sapevo di poterle cantare. Il filo rosso rappresenta il mio percorso fino ad oggi dove ho scoperto un nuovo lato di me, una nuova cosa che so fare e che ad oggi so appartenermi", racconta a Tgcom24.