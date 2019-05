Amici 18: per la vittoria sarà sfida tra Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael

Primo girone, dove a votare è la giuria. La serata inizia subito con le due cantanti e con le prime polemiche. Giordana con Gino Paoli e Tish in inglese. Rudy Zerbi attacca pesantemente la prima e Loredana Berté la difende a spada tratta. In ogni caso al primo giro di carte è Tish a essere in testa. Comando che mantiene anche dopo la prima esibizione di Vincenzo, che si piazza per il momento al terzo posto. Il ballerino riceve però i commenti entusiastici della Celentano. Entra in scena Alberto che ancora prima di cantare riceve un bacio da Antonella Clerici, che lo ha visto nascere artisticamente a "Ti lascio una canzone". "Eri il mio bambino" gli dice lei. Lui canta "Hello" di Adele e balza subito al primo posto. Chiude il primo girone Rafael. E' quindi il momento di vedere il risultato di questo primo girone: lo vince Rafael e il ballerino cubano è il primo finalista.



Prima di dare il via al secondo girone c'è un interessante intermezzo con Alberto, Tish e Giordana che cantano "Madame" di Renato Zero e vengono raggiunti dall'artista a metà esibizione. La gara riparte con il secondo girone, dove a votare sono invece i professori. Apre Giordana, alle prese con Lucio Dalla, la seguono Tish, che canta Lana Del Rey, e Vincenzo. L'ultimo a esibirsi è Alberto, su "La voce del silenzio" di Massimo Ranieri, ricevendo i complimenti sperticati di Alex Britti. Alla chiamata della classifica definitiva c'è un parimerito. Giordana e Alberto devono quindi ricantare, entrambi con il proprio inedito, per lo spareggio e alla fine la seconda finalista è Giordana.



Dopo il gioco della cabina dove la povera Sabrina Ferilli viene costretta dentro la cabina con una serie di uomini tra cui un fantomatico Mark Caltagirone, si può partire con il terzo girone. Si esibiscono nell'ordine Tish, Vincenzo e Alberto. Anche in questo caso il verdetto dà un parimerito. Alberto deve vedersela con Vincenzo, ma questa volta, dopo la nuova esibizione, è lui ad avere la meglio e raggiungere la finale. Lo scontro finale per l'ultimo posto a disposizione sarà quindi tra il ballerino e Tish.



Dopo un ingresso a sorpresa di Alessandra Amoroso, che ringrazia Maria De Filippi per tutto quello che ha fatto per lei, inizia la sfida decisiva, giudicata dal pubblico a casa con il televoto. La cantante chiede l'aiuto di Rafael, mentre Alberto punta su Giordana. La sfida è combattutissima, a suon di esibizioni senza soluzione di continuità. Si arriva alle carte è l'ultimo posto per la finale lo prende... Vincenzo! Tish si può consolare con il premio da 20mila euro per il concorso Tim per il migliore inedito. Ma c'è un premio anche per Vincenzo, quello messo in palio da Banca 5: un contratto di sei mesi con una compagnia di ballo a New York. Si chiude con Loredana Berté che presenta il suo nuovo singolo estivo. Appuntamento a tutti per la prossima settimana.