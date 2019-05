Amici 18, Mameli e Umberto eliminati: ora è una sfida a cinque

Per il talent di Maria De Filippi stasera si riparte quasi da zero. Niente più coach, dopo l’addio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo, e niente più squadre Bianca e Blu: ognuno fa gara a sé. Il primo classificato alla fine di una serie di prove individuali accederà alla semifinale. A giudicare c’è una giuria speciale composta da Emma, Mara Venier e Gerry Scotti.

Ma prima di tutto bisogna completare la sfida di settimana scorsa rimasta in sospeso tra Umberto e Mameli è il ballerino ad avere la meglio e il cantante lascia la scuola.



Inizia quindi il primo girone con Giordana che interpreta “Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni. Segue Vincenzo che si esibisce su “Can’t Stop The Feeling” di Justin Timberlake. Nella classifica parziale Giordana però resta in testa. Tocca quindi a Tish, che si piazza in testa a pari merito, e poi a Umberto per il quale c’è però solo la quarta piazza. Prima dell’esibizione Alberto viene messo a confronto con Emma, per la quale ha confessato di avere un debole. Poi esegue “Your Song” di Elton John. Interpretazione che lo porta in testa. Chiude Rafael che balza davanti a tuti e conquista così la prima maglia della semifinale.



È quindi il momento dell’ospite speciale, che questa sera speciale lo è davvero: Raffaella Carra. Raffa duetta con i ragazzi su un medley dei suoi successi. Parte la seconda manche con Alberto che si misura con i Queen e “Bohemian Rhapsody”. Segue Umberto con un valzer che si trasforma in un ballo moderno. Il ballerino è secondo anche perché su di lui pesa il voto della Celentano, che gli ha dato 3 “non perché se lo meriti ma perché devo assicurarmi che passino altri allievi”. Tocca quindi a Giordana, alla quale Rudy ha chiesto di cantare “Blu” degli Eiffel 65. Scelta che contesta e rifiuta di assecondare. Appoggiata in questo da Emma che si mette a discutere con Zerbi. L’ha invece preparata Alberto che accetta di cantarla, sebbene fuori gara. Giordana invece, in gara, canta “La differenza tra me e te” di Tiziano Ferro. Il pubblico però punisce la sua scelta perché si piazza al terzo posto. Vincenzo ai esibisce su Bennato. Ma si ferma al secondo posto. Tish imvece agguanta Alberto in testa per un pari merito che richiede uno spareggio per assegnare la maglietta. Che si aggiudica Tish.



Terza manche, con il telefono aperto per tutti sin dall’inizio. La prima a cantare è Giordana. Seguita da Alberto e poi Vincenzo, che ha una prova difficile: non ha una coreografia preparata ma deve improvvisare sul tema che la De Filippi gli illustra. Maria chiama i due nomi più votati da casa, che si devono confrontano: Giordana e Alberto. Due nomi per una maglia sola. E in semifinale ci va Giordana.



Rimangono quindi in gara Alberto e i due ballerini. Si riparte con il tenore.che interpreta il brano scritto per lui da Giordana. Tocca quindi a a Umberto. Una frase della Celentano (“Mi sono un po’ stancata di vederti”) scatena un putiferio con una discussione molto accesa con la Peparini. Cannito e Vessicchio, chiamati a decretare il vincitore della manche votano Vincenzo.



L’ultima sfida dunque è tra Umberto e Alberto. A giudicare saranno Vessicchio e Cannito, il televoto e i professori. Per loro ci sarà un punto a testa. I quattro ragazzi già semifinalisti sono chiamati a scegliere con chi schierarsi per aiutarlo nella sfida. Giordana e Rafael vanno da Umberto, mentre Tish e Vincenzo con Alberto. Si comincia con Rafael ma al primo giro Alberto è in testa. Poi si esibisce Tish in “No Roots” di Alice Merton. Al televoto è sempre avanti il cantante. Tocca a Umberto ballare ma non gli basta per ribaltare l’andamento del televoto che vede sempre avanti il cantante, che si esibisce su “I Don’t Wanna Miss A Thing”, brano strappalacrime degli Aerosmith. Tocca a Vincenzo e infine a Giordana. Si riparte con il secondo giro in cui Alberto e Umberto si alternano. Il punto del televoto va nettamente al cantante. Vessicchio e Cannito e i professori aggiungono il loro voto che non cambia l’esito della sfida: Alberto va in semifinale e Umberto saluta tutti.