Arriva il nuovo album di Edoardo Bennato: in anteprima la cover del disco

Edoardo Bennato torna e in grande stile, con un nuovo album, che si intitola "Non c'è" e che contiene 8 brani inediti e 14 canzoni tra quelle che hanno reso il cantautore uno dei più grandi artisti della nostra musica. Il disco uscirà il 20 novembre con una cover molto particolare che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva e di cui l'artista ha detto: "Allora... vi piace la copertina? Sembra la prima pagina di un quotidiano di questa mattina, anzi di domani mattina”.

Il disco, anticipato dal singolo che dà il titolo al progetto e disponibile in preorder, sarà pubblicato su cd e su doppio vinile. Otto i brani inediti contenuti, che evidenziano la personalità avanguardista e provocatoria del cantautore; quattordici le canzoni di repertorio, che hanno reso Edoardo Bennato uno dei più grandi artisti della nostra musica, presentati ora con nuovi arrangiamenti.

Ufficio stampa

Per cantare e cantarle, Bennato ha lavorato con l’affiatata band che è con lui da anni, invitando in studio amici e colleghi, e non risparmiandosi nei featuring (al disco hanno collaborato Clementino, Morgan ed Eugenio Bennato).

"Non c'è" è il manifesto di una realtà, la nostra, della quale Bennato coglie con l’ironia “bennatiana” appunto, attualizzata ed esasperata fino al paradosso, vari aspetti, dalle contraddizioni della società, alla pubblica istruzione, l’universo femminile...

Nel disco confluiscono le due anime dell’artista napoletano: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale. Come costante, la sua anima rock.

C’è il Bennato è sarcastico, come sempre senza bavaglio, mai patinato. Realista e al tempo stesso sognatore; un cantautore contemporaneo che riesce a rimanere non convenzionale.

"Non c'è" è stato realizzato a Napoli, luogo ideale per trarre ispirazione e creare musica; dove la realtà si palesa, nel bene e nel male.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI