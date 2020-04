Edoardo ed Eugenio Bennato insieme per un brano inedito: "La realtà non può essere questa"

"La realtà non può essere questa, di un mondo che vive alla finestra e di un tempo sospeso...". Recita così una delle strofe di "La realtà non può essere questa", brano inedito che Edoardo e Eugenio Bennato cantano insieme dalle loro quarantene, per annullare le distanze fisiche e sentirsi più vicini in questo momento storico così difficile. Scritta a quattro mani dai due fratelli in questi giorni di isolamento, ciascuno da casa sua, la canzone è il contributo dei due artisti alla loyta contro il Covid 19. I proventi derivanti dal brano, infatti, saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.

La canzone mette in musica e parole le sensazioni del tempo sospeso, di questo nuovo "mondo da scoprire", dentro e fuori di noi, perché soprattutto oggi non si deve rinunciare ai propri sogni, alle "parole sussurrate" di un amore che non può essere virtuale, alla vita che canta la sua ribellione e non si può fermare. "La realtà è tutta in questa stanza/nella rete che annulla ogni distanza/la realtà è fuori dal balcone/nella rete che diventa una prigione/La realtà è tutta da rifare/è la vita che non si può fermare/e che canta la sua ribellione".

"È una ballata classica, che racconta questa sorta di "day after" che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte", dice Edoardo, che "assimila" la nuova canzone alle sue "Venderò", "L'isola che non c'è" e a "Pronti a salpare". Eugenio, che ha scritto le parole sulla musica del fratello, continua: "Percepiamo diversamente la realtà rispetto a prima: la stanza è lo spazio in cui si esauriscono questi giorni, mentre il balcone è il luogo che ci collega con il mondo esterno. Il web, invece, è da qualche tempo la prigione dove rischiamo di perdere il rapporto vero: guardarsi negli occhi, parlarsi da vicino". "All'inizio avevo un'altra idea, poi Eugenio, con la sua genialità - aggiunge Edoardo - ha scritto un testo che rappresenta proprio la realtà di adesso. Il nostro è un brano di speranza caratterizzato da una melodia propositiva: la realtà è difendere i più deboli, i più vulnerabili, è tutto il mondo da scoprire oltre le quattro mura di casa, è l'amore che sventola nel porto, quindi dobbiamo cambiarla: ora è proprio la necessità!". Anche se il contatto fisico "dà la forza all'arte, noi abbiamo puntato sull'intesa artistica a distanza. Seppur lontani, non abbiamo avuto difficoltà nel comporre questo brano, perchè la creatività non conosce ostacoli. È una canzone nata in poco tempo, immediata come la realtà che ci si è presentata davanti", dicono.

"La realtà non può essere questa" è anche un videoclip, realizzato da una casa all'altra: i fratelli Bennato hanno così aggiunto una nuova "meraviglia" al loro repertorio ("Venderò", "Tutto sbagliato baby", "Non è amore", tra i tanti titoli composti insieme) scritta con il disincanto che fa bene all'anima e che darà il suo contributo all'emergenza Covid-19 - i proventi dei due artisti derivanti dalla canzone, infatti, saranno devoluti all'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di Napoli.