Armie Hammer accusato di essere un cannibale, spuntano le chat

Tutti se lo ricordano dolce e romantico in "Chiamami con il tuo nome" ma su Armie Hammer si è abbattuta una violenta bufera. Una sua presunta chat con una ragazza è diventata virale. "Sono un cannibale al 100%", avrebbe scritto l'attore che anni fa era finito al centro di uno scandalo per una serie di "like" su Twitter a post che celebravano pratiche estreme di bondage. La star per ora non ha replicato alle accuse.