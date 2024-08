La legge è stata promulgata per "promuovere la virtù e prevenire il vizio" tra la popolazione, come spiega la dicitura della norma, "in conformità con la Sharia" e consiste in 35 articoli. Tra le altre cose obbliga le donne a "coprire completamente il corpo in presenza di uomini che non appartengono alla loro famiglia" oppure a uscire di casa solo per necessità. E ancora, la legge stabilisce che le donne in pubblico devono coprire il volto "per evitare tentazioni", cosa che comporta anche l'uso di una mascherina sulla bocca. Sono previsti divieti anche per i conducenti di veicoli: niente musica, niente droghe, trasporto di donne non vestite adeguatamente, donne in presenza di uomini che non sono membri della loro famiglia, o donne senza un mahram (accompagnatore, un membro maschio della loro famiglia).