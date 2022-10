"Ant-Man and the Wasp: Quantumania", la folle avventura nel mondo quantico nel primo trailer

Dal primo film di "Ant-Man" le vicende del personaggio girano intorno all'universo quantico, dove Janet Van Dyne era rimasta intrappolata (salvata da Hank Pym). Ma qui i protagonisti in questo terzo capitolo del cinecomic si immergono totalmente in quel mondo, come si può vedere dalle immagini. Altra novità è la presenza dell’elemento che farà da connessione con il nuovo capitolo degli Avengers ("Avengers: The Kang Dynasty" che arriverà nel 2025), già annunciato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige: Kang il Conquistatore, il villain che abbiamo conosciuto nella serie tv "Loki" e che debutta così sul grande schermo.

Il film è stato scritto da Jeff Loveness, autore della celebre sit-com animata Rick and Morty e, giusto per rimanere in tema, anche sceneggiatore di "Avengers: The Kang Dynasty". Alla regia troviamo ancora Peyton Reed, già dietro alla telecamera dei due precedenti capitoli, usciti nel 2015, e nel 2018. A novembre 2021 lo stesso regista aveva ufficializzato la fine delle riprese di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" con un tweet. Poi fino a questo momento è calata la nebbia sul titolo e non sono più arrivati dettagli e novità.

Nel film Paul Rudd tornerà nel ruolo di Scott Lang/Ant-Man, con lui Evangeline Lilly sarà ancora Hope van Dyne/Wasp. Rivedremo Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña sarà ancora Luis. Jonathan Majors interpreta il villain Kang il Conquistatore. Nel cast ci sarà anche Bill Murray.