E' Paul Rudd l'uomo più sexy del mondo: "People" ha incoronato l'Ant-Man

Il magazine People incorona Paul Rudd. E' lui l'uomo più sexy del mondo 2021. Il celebre volto Marvel, iconico interprete di Ant-Man si è guadagnato il titolo, ribaltando le anticipazioni che lo attribuivano a Chris Evans. L'attore, 52 anni si è detto "incredulo" e a People ha dichiarato: "So che quando le persone sentiranno che sono stato eletto l'uomo più sexy del mondo reagiranno con un 'Cosa?' Questa non è falsa umiltà. Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo onore prima di me".



A conquistare il titolo nel 2020 fu Michael B. Jordan, e prima di lui John Legend e Idris Elba. Dal mondo Marvel altri "supereroi" avevano ricevuto lo scettro di "più sexy del mondo" da Chris Hemsworth nel 2014 a Ryan Reynolds nel 2010.

Rudd, poco incline ai riflettori e al glamour, si definisce più che un uomo sexy un vero "casalingo" e "pantofolaio". Sposato da 18 anni con la produttrice televisiva 53enne Julie Yaeger e padre di due figli Jack, 17, e Darby, 12, il divo ha confessato: "Quando penso a me stesso, penso a me stesso come a un marito e a un padre, come se fossi solo quello. (...) Questo è ciò che mi piace di più".

Rudd è attualmente impegnato su più fronti, in tv con la nuova serie "The Shrink Next Door", dove affianca Will Ferrell, e al cinema con "Ghostbusters: Legacy". Presto la star tornerà a vestire i panni di Ant-Man in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", in uscita nel 2023.