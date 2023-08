E sui social posta la cover. L’estate l’ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita, 8 dischi di Platino con le sue ultime tre hit, unica donna da 3 anni ad arrivare al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk, il sold out per il suo primo Forum . Per la cantante, che questa estate si è anche sposata , continua la stagione di successi.

"È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte", scrive la cantante sui social annunciando il nuovo lavoro.

Dopo "Bellissima" e "Mon amour" (con cui ha vinto il premio Power Hits Estate 2023 #SIAE per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia) e "Disco Paradise" con Fedez e J-Ax, il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.