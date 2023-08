Annalisa ricorderà a lungo l'estate 2023.

Al successo di "Mon Amour" che prosegue incessante da mesi si è aggiunto quello di "Disco Paradise", con Fedez e gli Articolo 31 e ora è arrivata anche la notizia del sold out del suo primo concerto al Forum di Assago in programma il 4 novembre. Il tutto in attesa del tour nei palasport che la vedrà protagonista nella primavera del 2024, a supporto del nuovo album, "E poi siamo finiti nel vortice", in uscita in autunno. E in tutto questo si è anche sposata...