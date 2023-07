di nuovo. Dopo le nozze riservatissime ad Assisi con Francesco Muglia , la cantante ha fatto il bis con un rito laico e una grande festa a Tellaro, in Liguria, alla quale erano presenti tanti amici vip. Per il secondo sì ha indossato un abito da sposa anticonvenzionale, che ha voluto mostrare ai follower su Instagram.

Per la festa di nozze a Tellaro, Annalisa ha scelto un mindiress di pizzo bianco e cristalli. Collo alto, maniche lunghe e gonna cortissima per un abito da sposa ben diverso da quello che vuole la tradizione. La cantante ha accompagnato gli scatti social con una riflessione: "Mi sono chiesta tante volte che cos'è l'amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore", ha scritto.

La festa a Tellaro Annalisa ha voluto festeggiare le nozze con Francesco Muglia insieme a tutte le persone più importanti della sua vita. Gli sposi hanno celebrato un rito simbolico, in cui si sono fatti legare le mani dai loro testimoni scambiandosi le promesse d'amore. Hanno scelto una stupenda location vista mare per accogliere i circa 200 invitati tra cui Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi. Pare che sia stata una festa molto informale, ma nessuna immagine è trapelata: gli sposi hanno chiesto agli ospiti di non pubblicare nulla sua social, una scelta in linea con la riservatezza della coppia.

