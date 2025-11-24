Irresistibile Anna: la baddie inaugura il tour nei palazzetti con un bagno di entusiasmo al Forum

La scaletta del concerto è ovviamente una lunghissima playlist (ben 38 brani, anche se due vengono ripetuti come bis) studiata per ballare e scatenare il pubblico che spesso si lancia in urla a prova di barriera del suono. Si rincorrono tracce più ortodossamente urban, altre dove il pop prende il sopravvento, si contano con il contagocce quelle in cui l'atmosfera si fa più intima, di fatto ridotta a un momento piano e voce dove vengono eseguite "DIVERSITÀ", "3 di Cuori" e "1MOMENTO". L'apertura (e la chiusura) è affidata a "TT LE GIRLZ" e poi via di hit, da "Gasolina" a "30°C", da "Una tipa come me" a "BBE", "Bando", fino all'ultimo singolo "Désolée". Ogni sera prevede poi la presenza di alcuni ospiti, pochi ma ben selezionati, che con il mondo di Anna hanno un collegamento preciso. Nella prima data sono saliti sul palco del Forum Astro, Artie 5ive, Niki Savage e Lazza, nella seconda data Astro, Lazza e Niki hanno fatto il bis mentre gli altri slot sono stati occupati da Glocky, Silly Ellie e Kid Yugi (al cui arrivo si è scatenata una vera e propria bolgia). Anna ha deciso di approfittare di queste serate anche per anticipare alcuni brani nuovi, e se nella prima sera ne ha cantato uno da sola, quello della seconda è stato il duetto con Yugi.