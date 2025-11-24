Irresistibile Anna: la baddie inaugura il tour nei palazzetti con un bagno di entusiasmo al Forum

Le foto del concerto di Anna al Forum di Assago
L'artista ha inaugurato il suo primo tour nei palasport italiani a Milano, tre date consecutive tutte sold-out per un debutto che la consacra come la regina del rap-pop italianodi Massimo Longoni
Cronaca di un successo annunciato. Quando poco meno di un anno fa Anna, chiudendo un tour trionfale nei club, annunciava la prima data al Forum, forse non tutti potevano immaginare cosa sarebbe seguito, ma la sensazione che la "vera Baddie" fosse solo all'inizio del suo percorso era palpabile. I Forum sono diventati prima due e poi tre, e poi un intero tour nei palazzetti italiani. Tutto sold out, ovviamente. E l'entusiasmo che Anna si porta dietro in questo "Vera Baddie Tour", come si è visto in queste prime due date milanesi, e veramente strabordante.
La forza di Anna sta nell'aver costruito con il proprio pubblico un legame davvero speciale, dove la barriera tra artista e spettatori sembra davvero ridotta al minimo se non scomparire in alcuni momenti. Lo si coglie dal continuo dialogo pur in un ambiente molto più dispersivo rispetto a quelli a cui era abituata: i commenti sui cartelli nelle prime file, i messaggi che profumano di familiarità ("A te ti vedo sempre, grazie", "L'insegna luminosa! Sappi che non la prenderò mai, mi sono troppo abituata a vederla sempre"), e poi il continuo interesse per il benessere di chi assiste allo show, con almeno tre stop, uno addirittura fermando una canzone già iniziata, per verificare se qualcuno si sente male nella calca.
Può sorprendere che Anna, regina degli streaming con numeri da record, per questo suo primo tour nei palazzetti abbia voluto omaggiare un oggetto iconico tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 ma che ormai appartiene all'archeologia industriale. Il palco infatti riproduce un enorme lettore cd portatile, al centro del quale c'è uno schermo su cui scorrono immagini anche queste in pieno stile primi anni 2000. E il riferimento al digitale e alle playlist viene anche questo fatto in chiave retrò, con l'immagine di un iPod di prima generazione su cui appare il titolo del brano in esecuzione in quel momento. Sul palco con Anna, che cambia outfit tre volte nel corso della serata, all'insegna del glamour - c'è un corpo di ballo composto da 10 performer, 6 ragazze e 4 ragazzi, le cui coreografie sono curate da Carlos Díaz Gandía, coreografo e ballerino spagnolo che ha già collaborato con Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood.
La scaletta del concerto è ovviamente una lunghissima playlist (ben 38 brani, anche se due vengono ripetuti come bis) studiata per ballare e scatenare il pubblico che spesso si lancia in urla a prova di barriera del suono. Si rincorrono tracce più ortodossamente urban, altre dove il pop prende il sopravvento, si contano con il contagocce quelle in cui l'atmosfera si fa più intima, di fatto ridotta a un momento piano e voce dove vengono eseguite "DIVERSITÀ", "3 di Cuori" e "1MOMENTO". L'apertura (e la chiusura) è affidata a "TT LE GIRLZ" e poi via di hit, da "Gasolina" a "30°C", da "Una tipa come me" a "BBE", "Bando", fino all'ultimo singolo "Désolée". Ogni sera prevede poi la presenza di alcuni ospiti, pochi ma ben selezionati, che con il mondo di Anna hanno un collegamento preciso. Nella prima data sono saliti sul palco del Forum Astro, Artie 5ive, Niki Savage e Lazza, nella seconda data Astro, Lazza e Niki hanno fatto il bis mentre gli altri slot sono stati occupati da Glocky, Silly Ellie e Kid Yugi (al cui arrivo si è scatenata una vera e propria bolgia). Anna ha deciso di approfittare di queste serate anche per anticipare alcuni brani nuovi, e se nella prima sera ne ha cantato uno da sola, quello della seconda è stato il duetto con Yugi.
Lunedì 24 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum - SOLD OUT
Mercoledì 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena SOLD OUT
Venerdì 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum SOLD OUT
Domenica 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope SOLD OUT
Martedì 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT
Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena - SOLD OUT
Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena SOLD OUT