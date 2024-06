Il primo album di Anna, tra successo e idee chiare: "Non esiste un rap femminile o maschile"

Nell'album 18 tracce e diversi featuring: Gue' in "Bikini", Tony Boy e thasup in "ABC", Artie 5ive in "I love it", Lazza in "BBE" (brano che ha debuttato direttamente alla n.1 di Spotify), Sfera Ebbasta in "Chica Italiana", Nicky Savage in "TT LE GIRLZ", Capo Plaza in "Show Me Love" (che tornano a collaborare dopo "Vetri Neri" di AVA), Tony Effe in "Mulan" e Sillyelly in "Hello Kitty". "Le collaborazioni sono nate tutte in modo organico, partite dal rapporto di amicizia che mi lega a tutti loro", dice ancora Anna, determinata, indipendente e che si è spianata la strada da sola. "E lo penso: mi sono fatta da sola e sono maturata. Da Bando a oggi sono diventata molto più sicura di me stessa, sono più donna. E musicalmente mi sono tanto allenata, ho passato tanto tempo in studio con i miei producer. Mi hanno aiutato a trovarmi musicalmente e sono fiera di essere l'artista che sono, lavorando in modo molto autentico e puntando a essere me stessa".