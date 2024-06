Anna fa il grande passo: in arrivo il suo primo album "Vera Baddie"

L’attesa è finita: Anna ha annunciato l'uscita del suo primo vero album "Vera Baddie", che sarà pubblicato venerdì 28 giugno. Il progetto è anticipato dal nuovo singolo "30°C", che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un'artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. Il singolo ha tutte le carte in tavola per diventare un grande tormentone durante quest’estate italiana: a livello digitale è attualmente il secondo brano più ascoltato su Spotify Italia, il terzo su Apple Music e virale su TikTok Italia.