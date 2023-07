Angus Cloud, morto a 25 anni l'attore della serie tv "Euphoria"

Il comunicato della famiglia

"Angus si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio - prosegue il comunicato -. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l'amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita". La famiglia non ha aggiunto nulla sull'esatta natura del decesso del giovane attore.