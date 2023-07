E' morto a 19 anni Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro.

Ignote le cause della scomparsa del ragazzo che aveva deciso di percorrere la strada del cinema come la madre e in nonno. A dare la tragica notizia è stata Drena, la figlia che la star di Hollywood adottò nel 1976, quando aveva 9 anni, durante il suo matrimonio con Diahnne Abbott. "Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia", ha scritto la donna.