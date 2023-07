Paul Reubens, addio al volto di Pee-wee Herman: aveva 70 anni

L'attore è morto a causa di un cancro "combattuto coraggiosamente e privatamente per anni con la sua tenacia e la sua arguzia. Un talento prolifico e dotato, vivrà per sempre nel pantheon comico e nei nostri cuori come un prezioso amico e uomo di notevole carattere e generosità di spirito" riporta ancora il post.

Su Instagram, poi, è stata condivisa una citazione dello stesso Reubens dedicata ai fan: "Per favore accettate le mie scuse per non aver reso pubblico ciò che ho affrontato negli ultimi sei anni. Ho sempre sentito un enorme amore e rispetto da parte dei miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato tutti così tanto e mi è piaciuto fare arte per voi".

La carriera di Paul Reubens

Nel 1970 Rubens si è unito alla compagnia The Groundlings a Los Angeles come comico e attore teatrale: lì è iniziata la sua carriera. Ha conquistato il successo nel 1986 con la serie tv "Pee-wee's Playhouse", andata in onda fino al 1990. La carriera subisce una battuta nel 1991 quando è stato arrestato in Florida per atti osceni in luogo pubblico. Il suo iconico personaggio Pee-wee, però, non è stato dimenticato e ha subito diverse rivisitazioni nel corso degli anni: dal film "Pee-wee's Big Adventure" diretto da Tim Burton al film Netflix del 2016 "Pee-Wee's Big Holiday". Ha recitato anche "DC's Legends of Tomorrow", "Gotham" e "The Blacklist".