Angelina Mango rimanda due date del tour per problemi di salute

Angelina Mango si è esibita in un doppio live a Roma (12-13 ottobre) e il 14 ottobre ha fatto il suo debutto a Napoli. Prima di salire sul palco la cantante aveva condiviso sui social un selfie di lei in camerino, attaccata all'aerosol. Sul palco non si era risparmiata e a fine concerto aveva ringraziato il pubblico con un filo di voce. Per non peggiorare la situazione, la cantante dovrà far riposare le corde vocali per qualche giorno. "Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere", ha annunciato via social. "Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team".