In realtà ho scritto qualcosa prima di "Che t'o dico a fa'". La prima canzone del disco che ho scritto è stata "Crush". Poi è nata "Fila indiana". Però "Che t'o dico a fa'" era la cosa giusta in quel momento per me, perché era un compromesso. Uscire subito con una canzone come "Crush" o come "Fila indiana "sarebbe stato forse troppo. Mi piace che ci sia una continuità nel percorso, una consequenzialità tra una canzone e l'altra, anche se nella mia testa magari nasce prima una cosa o prima un'altra. E' importante portare le persone all'interno del proprio mondo e accompagnarle. Un po' come la scelta della track list e dell'ordine dei pezzi: c'è un motivo se "Gioielli di famiglia" è all'inizio e "Another World" alla fine. E' tutto un percorso.