Ma il tour non toccherà soltanto i club italiani, avendo un proseguimento in Europa. Il primo tour nei club europei della cantautrice ha già registrato diversi sold out: tutto esaurito per entrambe le date di Parigi (Les Etoiles - 8 e 9 novembre), oltre al sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 - 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik - 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington - 3 novembre). A grande richiesta, dopo due date sold out in Germania, il tour si è arricchito di un live a Francoforte (6 novembre - Zoom). In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine - 4 novembre), Barcellona (Razzmatazz - 11 novembre) e Madrid (Sala Chango - 13 novembre).