E' partito il 12 ottobre dall'Atlantico Live di Roma il tour nei club di Angelina Mango che avrebbe portato la cantautrice a esibirsi in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out in tutta Italia. La cantautrice ha portato on stage un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live estivi in Italia e in Europa che l'hanno vista protagonista la scorsa estate. Dopo le due date romane il tour sarebbe proseguito con i live di Napoli, con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), Molfetta all’Eremo Club (BA, 16 ottobre), Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), Firenze al Teatro Cartiere Carrara (21 ottobre), Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre) e infine Milano con due live previsti al Fabrique di Milano (26 e 27 ottobre). Ma il tour non avrebbe toccato soltanto i club italiani, avendo un proseguimento in Europa. Il primo tour nei club europei della cantautrice ha già registrato diversi sold out: tutto esaurito per entrambe le date di Parigi (Les Etoiles - 8 e 9 novembre), oltre al sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 - 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik - 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington - 3 novembre). A grande richiesta, dopo due date sold out in Germania, il tour si era arricchito di un live a Francoforte (6 novembre - Zoom). In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si sarebbe esibita anche a Bruxelles (La Madeleine - 4 novembre), Barcellona (Razzmatazz - 11 novembre) e Madrid (Sala Chango - 13 novembre).