Angelina Jolie apre il suo cuore e le porte della sua casa: guarda dove ha vissuto il lockdown con i figli

"Un'eroina in famiglia, come nell'arena internazionale e sullo schermo". Così viene descritta Angelina Jolie da Edward Enninful nel numero di marzo di British Vogue, nel quale la bella star apre il suo cuore e le porte della villa a Los Angeles: "Qui ho trascorso il lockdown insieme ai miei sei figli...E' stato difficile. Sento di non avere tutte le capacità per essere una tradizionale mamma casalinga. Ci riesco solo perché i ragazzi mi aiutano molto."



Angelina non nasconde le difficoltà incontrate negli ultimi anni, dopo la separazione da Brad Pitt. "Anni difficili", li descrive lei, in cui, come ha raccontato l'attrice. si è dedicata prevalentemente ai suoi figli Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e le gemelle di 12 anni Vivienne e Knox.

La Jolie, che ha da poco compiuto 45 anni ha accolto Enninful di Vogue nella sua stupenda villa a Los Feliz, come mostra un video condiviso sul profilo Instagram dal noto mensile britannico, villa, che una volta apparteneva al celeberrimo regista e produttore Cecil B. DeMille.

"Volevo che i ragazzi vivessero vicino al loro papà, che dista solo cinque minuti...", svela la Jolie: "Ho sentito un po 'di pressione ad entrare in questa casa. Come se mi fossi intrufolata in un luogo da cui DeMille e Chaplin sarebbero usciti. Mi piace molto il fatto che non ci sia una sala giochi, ma ci sono molti sentieri e luoghi dove camminare e pensare...".

In quanto al ruolo di madre a tempo pieno in cui è scivolata dopo la rottura da Pitt, l'attrice confessa il suo senso di inadeguatezza: "Beh, non sono mai stata molto brava a stare ferma. Anche se volevo avere molti figli ed essere una mamma, ho sempre immaginato che fosse un po 'come Jane Goodall, che viaggia da qualche parte nel mezzo della giungla. Non lo immaginavo in quel vero senso tradizionale. Mi sento come se mi mancassero tutte le capacità per essere una mamma casalinga tradizionale. Ci sto riuscendo perché i bambini sono abbastanza resistenti e mi stanno aiutando, ma non sono affatto brava. Li adoro. Mi sento come se fossimo una vera squadra".

La storia d’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt iniziata 2005 sul set del film "Mr. e Mrs. Smith" e coronata dal matrimonio avvenuto nel 2014, si è conclusa nel 2016. Sei i bambini avuti insieme, di cui tre naturali e tre adottati.

