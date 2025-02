Settembre alla conquista di Sanremo Giovani: "Mi vengono i brividi, voglio emozionarvi"

Il prossimo grande appuntamento è Sanremo Giovani, come la stai vivendo?

Me la sto vivendo con tanta determinazione e concentrazione. Ho voglia di imparare e di poter dare il meglio di me su quel palco, sono contento anche solo al pensiero che salirò su quel palco. Mi vengo i brividi... Mi devo sedere quando lo realizzo, perché è tutto assurdo per me. Le mie parole chiave sono imparare, emozionarsi e arrivare a quante più persone possibili