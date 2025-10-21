L'alieno Andrea Laszlo De Simone fa luce su "Una lunghissima ombra"

A otto anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico ("Uomo Donna"), Andrea Laszlo De Simone torna con l'album "Una Lunghissima Ombra", uscito per 42 Records. Ispirazione romantica, intimismo e introspezione vanno a creare un canzoniere melodico tra cantautorato anni 60-70, sensazioni oniriche, miraggi cosmici, che abbraccia sia lati oscuri e misteriosi che luminosi muovendosi su territori mutevoli. Il terzo lavoro del musicista, compositore e chansonnier torinese, si compone di un disco e di un poema visivo fatto di "quadri filmici", in cui si manifestano frammenti di (iper)realtà, di elementi naturali e di paesaggi urbani. Un susseguirsi contemplativo e quasi psichedelico di epifanie, fra fuoco e nebbia, riflessioni che si fanno immagine e prendono vita. Un immaginario alieno, figlio della sua stessa lontananza dalle dinamiche (dell'industria musicale) del presente.