Dopo Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Springsteen, e tanti altri big del rock anche Sting vende il suo catalogo musicale.

Il 70enne ex frontman dei Police ha ceduto i diritti di brani iconici come "Roxanne", "Every Breath You Take" e "Englishman in New York" a Universal Music per una cifra stimata in 300 milioni di dollari. I particolari dell'accordo sono ancora segreti ma la popolaritàdel musicista di Newcastle upon Tyne - vero nome Gordon Sumner - è' tale da rendere il suo uno dei top nella serie di cataloghi passati di mano nell'ultimo anno.