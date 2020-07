Anche Luca Carboni nella gara dei tormentoni: ecco "La canzone dell'estate" tra passato e presente

L'estate è iniziata e anche la gara al tormentone 2020. Luca Carboni si inserisce in corsa con un nuovo brano appena uscito, "La canzone dell'estate". Nomen omen. "Durante la quarantena, pensando all'estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti 'caldi' del passato e momenti del presente", ha raccontato il cantautore bolognese spiegando la nascita del nuovo brano, dalle sonorità elettropop e con una malinconia di fondo.

"Una canzone in fondo amara ma, nonostante l'inquietudine, l'estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza", ha aggiunto Carboni parlando del brano, nuova pagina di una storia in musica iniziata nella metà degli anni 80 e che mantiene ancora oggi tutto lo stupore e la meraviglia dell'inizio. Il suo ultimo album, "Sputnik". risale al 2018.

Intanto la sfida dei brani nell’estate del 2020 è sempre più accesa. "Karaoke" unisce Boomdabash e Alessandra Amoroso, mentre Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri cantano insieme sulle note de" La Isla", Baby K e Chiara Ferragni con "Non mi basta più". Alla "gara" partecipano anche "Bam Bam Twist" di Achille Lauro, "Stupid Love" di Lady Gaga, "Rain on me" di Lady Gaga e Ariana Grande, "Guaranà" di Elodie, "Un’altra estate" di Diodato.





