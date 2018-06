Luca Carboni: "Con Sputnik sorvolo me stesso e mi confronto con i giovani"

"Tenere sempre unito il passato e il futuro, non dimenticare ma guardare avanti...". " Sputnik ", il nuovo album di Luca Carboni che esce l'8 giugno, è questo e molto di più. Perché al di là del mondo visto dall'alto affronta temi come le coppie, i figli e il confronto generazionale. Da cui il cantautore è sempre stato attratto tanto che ha chiamato a collaborare giovani leve come Calcutta , Gazelle e Giorgio Poi . L'artista racconta a Tgcom24 il nuovo lavoro.

Il singolo "La Grande festa" è stato il più trasmesso dalle radio, cosa ti aspetti da questo album?

Sono molto soddisfatto che il singolo sia partito molto forte nelle radio, ma è ancora presto per capire se tutto l'album verrà apprezzato. Ultimamente si ragiona molto per singoli, ma a me piace ancora ragionare per album, per progetto.

Hai detto che questo disco è un po' la tua vita vista dall'alto, ce la racconti?

In realtà mi riferivo soprattutto alla canzone Sputnik, che dà il titolo al disco e lo chiude: una ballata eterea, sospesa, in cui mi piaceva raccontare delle cose come sorvolando me stesso e il nostro pianeta. Il disco ha tanti elementi e brani, dove non c'è solo lo sguardo così ovattato. Ci sono canzoni molto dirette come l'Alba in cui si parla dei figli, come Due dedicata alla coppia e alle diversità che si mettono insieme e che vanno rispettate.

Sei stato anche molto coraggioso ad affrontare temi come la morte e la sfiga...

E' un gioco, questo linguaggio è figlio della cultura che mi appartiene, di quando il punk arrivò in Italia nel '77-78 e soprattutto a Bologna nacquero situazioni come gli Skiantos, si mischiava molto il paradosso e l'ironia. C'era provocazione. Mi è sempre rimasta dentro questa scrittura...