Ana de Armas in vacanza in Italia: l'ex di Ben Affleck super sexy in bikini in Costiera Amalfitana

Ana de Armas in vacanza in Italia

L'attrice cubana ha mostrato in diversi scatti i panorami mozzafiato che sta visitando. A quanto pare l'affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura dell'ultimo film della saga di James Bond "No Time to Die", impazzisce per il cibo e il mare italiano.

Questo 2022 è un anno da protagonista per l'attrice. Dopo l'uscita in streaming di "Deep water", thriller erotico di Adrian Lyne con l'ex Ben Affleck, sarà protagonista nell'action "The Gray Man", scritto, prodotto e diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo con Ryan Gosling e Chris Evans. Non solo, la vedremo anche nei panni di Marilyn Monroe in "Blonde" di Andrew Dominik, tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates.