Alla prima di "007" la bond Girl Ana De Armas ruba la scena a Kate... con un capezzolo

Un piccolo incidente sexy e la Bond Girl Ana De Armas ruba la scena a Kate Middleton, regina incontrastata alla premiere dell'ultimo film di 007 "No Time to Die" , presentato a Londra l'altra sera. Dall'abito nero aderente indossato della bellissima attrice cubana, è infatti sfuggito un capezzolo, che i fotografi hanno subito immortalato...

L'attrice, 33 anni, è stata paparazzata mentre era seduta su un'auto all'uscita dell'after-party di "No Time To Die" (25esimo film dell'iconica saga) a Londra. L'abito di raso nero dalla profonda scollatura ha svelato più del necessario, per la gioia di chi ha colto l'attimo dell'incidente hot.

Leggi Anche Prove di famiglia allargata: Ben Affleck presenta i figli ad Ana De Armas



Ana è diventata "famosa" per la sua relazione con Ben Affleck, conosciuto sul set di "Deep Water", che le ha dato una grossa risonanza mediatica: i due sono stati una delle coppie più fotografate del 2020 e si sono poi lasciati nel gennaio 2021 dopo quasi un anno di frequentazione. Di recente è stata avvistata con il suo nuovo fidanzato Paul Boukadakis, mentre Affleck vive la sua love story passionale con Jennifer Lopez.