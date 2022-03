Amy Schumer si prepara agli Oscar con un balletto in slip

Ma Amy Schumer sembra già essere in "clima partita". E lo è alla sua maniera. E così, nel mezzo di una prova abiti per l'importante serata si è filmata per un post Instagram mentre improvvisava un balletto indossando solo un paio di slippini neri.

"Mi metterò nei guai come al solito - ha detto recentemente la Schumer parlando dell'impegno degli Oscar -. Wanda, Regina sono esilaranti e ci stiamo divertendo un mondo a prepararci. Voglio dire, non so chi abbia preso la decisione di farmi presentare, ma non credo sia una buona idea... perché di sicuro mi taglierò tutti i ponti."

