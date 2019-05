Amy Schumer una mamma a pezzi: scatto social alla toilette

E' sempre stata un personaggio provocatorio e sopra le righe, E anche adesso che è diventata mamma Amy Schumer non ha perso la sua verve. A una settimana dal parto l'atttrice comica ha postato una foto su Instagram che la ritrae seduta sul water in ospedale mentre un'altra donna in primo piano sta cullando il suo bambino. L'espressione di Amy è tutta un programma e il commento è: "Allarme Milf a ore 1".