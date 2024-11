Amedeo Minghi torna con il concept album "Anima Sbiadita"

Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi) Amedeo Minghi ci consegna l’album della maturità: undici composizioni inedite in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l’amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone. Un concept album, come si faceva una volta, che vuole essere una sorta di viaggio iniziatico, privo di qualsiasi orpello, in cui musica e parole sono le uniche traiettorie da seguire. E come nel romanzo "Cent’anni di solitudine" convivono un universo di solitudini incrociate, di atti mancati e destini ineluttabili. E poi l’amore sincero, che oggi infrange le maschere e dice come stanno realmente le cose. “Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo" sottolinea Minghi. "Ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale, ma credo che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo".