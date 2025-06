Morte Alvaro Vitali, parla la vedova Stefania Corona: "Se n'è andato dall’ospedale, mi ha scritto per riprovarci"

La vedova di Vitali (che ora ha un nuovo compagno) aveva sottolineato in passato come il loro non fosse più un rapporto tra coniugi, ma che nel tempo lei avesse assunto un ruolo quasi infermieristico: "Per lui è importante che ci sia qualcuno al suo fianco a prescindere da me. Anche se io fossi stata la signora che vive di fronte, l'importante era che ci fosse qualcuno. L'amore non c'era più. È rimasto questo grande rispetto e lui dice di me che ero diventata compassionevole. Non si tratta di compassione, ma di rispetto. A lui manca Stefania innamorata di lui? A me manca tanto Alvaro innamorato di me".