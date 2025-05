Stefania Corona lascia Alvaro Vitali dopo quasi 30 anni: "La vita con lui è stata complicata"

Stefania Corona ha raccontato la relazione con l'attore dal principio e come si è evoluta: "Siamo stati coppia i primi anni. Poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell’ombra. E, anno dopo anno, sperando che le cose potessero cambiare, mi sono resa conto che siamo stati grandi colleghi ma non è stato un marito, non riesce proprio a farlo".